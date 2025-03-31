Бріджертони 4 сезон — Netflix опублікував нові кадри — фото

Серіал "Бріджертони". Фото: Netflix

Шанувальники із нетерпінням чекають на продовження популярного серіалу "Бріджертони". Тим часом Netflix заінтригував глядачів новими кадрами четвертого сезону романтичної костюмованої драми.

Світлинами творці серіалу поділилася в Instagram.

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Підготовка до прем'єри у самому розпалі. Майбутній сезон обіцяє глядачам нову порцію пристрасті, кохання та світських інтриг Мейфера на тіл епохи Регентства.

Нові кадри четвертого сезону "Бріджертонів". Фото: Netflix

На нових кадрах глядачі побачили не лише вже знайомих героїнь, — Елоїзу, її молодшу сестру Гіацинту та Пенелопу Фезерінгтон, — а й нових дійових осіб, знайомство із якими чекає на нас у нових епізодах.

Новий сезон "Бріджертонів". Фото: Netflix

Як відомо, четвертий сезон розповість історію затятого холостяка Бенедикта Бріджертона. Його плани ніколи не одружуватися можуть рухнути під чарами таємничої незнайомки у сріблястій сукні.

Дату прем'єри нового сезону команда Netflix поки що тримають у таємниці. Очікується, що четвертий сезон вийде на екрани 2026 року.

А тим часом на Netflix вийшов новий романтичний серіал у стилі "Бріджертонів". Також нагадаємо, що глядачів розчулила нова комедійна мелодрама "Список мрій".