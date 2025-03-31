Бриджертоны 4 сезон — Netflix опубликовал новые кадры — фото

Сериал "Бриджертоны". Фото: Netflix

Поклонники с нетерпением ждут продолжения популярного сериала "Бриджертоны". Тем временем Netflix заинтриговал зрителей новыми кадрами четвертого сезона романтической костюмированной драмы.

Фотографиями создатели сериала поделилась в Instagram.

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Подготовка к премьере в самом разгаре. Предстоящий сезон обещает зрителям новую порцию страсти, любви и светских интриг Мейфера на тел эпохи Регентства.

Новые кадры четвертого сезона "Бриджертонов". Фото: Netflix

На новых кадрах зрители увидели не только уже знакомых героинь — Элоизу, ее младшую сестру Гиацинту и Пенелопу Фезерингтон, — но и новых действующих лиц, знакомство с которыми ждет нас в новых эпизодах.

Новый сезон "Бриджертонов". Фото: Netflix

Как известно, четвертый сезон расскажет историю ярого холостяка Бенедикта Бриджертона. Его планы никогда не жениться могут рухнуть под чарами таинственной незнакомки в серебристом платье.

Дату премьеры нового сезона команда Netflix пока держит в тайне. Ожидается, что четвертый сезон выйдет на экраны в 2026 году.

А тем временем на Netflix вышел новый романтический сериал в стиле "Бриджертонов". Также напомним, что зрителей умилила новая комедийная мелодрама "Список мечты".