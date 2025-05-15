Венздей 2 — Netflix показав другий тизер

Сімейка Адамсів. Фото: Netflix

Netflix показав сімейний портрет сімейки Адамсів у новому тизері другого сезону "Венздей". На кадрах засвітилася нова героїня.

Тизер був опублікований на YouTube.

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Сімейка Адамс в другому сезоні "Венздей"

На опублікованому відео, Netflix показує глядачам героїв нового сезону у звичному, готичному амплуа.

Дженна Ортега повертається до своєї головної ролі Седлі Аддамс разом із Кетрін Зета-Джонс у ролі Мортисії, Луїсом Гусманом у ролі Гомеса, Айзеком Ордонезом у ролі Пагслі, Фредом Армісеном у ролі дядька Фестера, Джоанною Ламлі у ролі Бабусі та Юнасом Суотамо у ролі Ларча.

До дивакуватої сімейки в новому сезоні приєднується нова героїня — білявка Варикоз, яку зіграє Лів Спенсер.

У новому сезоні Венздей повертається до моторошних стін Академії Невермор, де на неї чекають нові вороги та неприємності, а також сім'я, друзі та старі супротивники, які занурять її в темний і божевільний хаос.

Нагадаємо, другий сезону серіалу буде поділено на дві частини. Першу частину можна буде побачити з 6 серпня, а наступні епізоди — з 3 вересня.

Раніше Netflix офіційно оголосив про знімання нового сезону серіалу "Люпен". Також вийшов тизер першого українського зомбі-горору.