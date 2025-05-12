Нові фантастичні серіали — що подивитися ввечері

Серіал "Етернавт". Фото: Netflix

Світ серіалів продовжує дивувати глядачів новими фантастичними історіями, де реальність переплітається з вигадкою. Якщо вам подобається занурюватися у паралельні всесвіти або відкривати надприродне у повсякденному житті — ця добірка саме для вас.

Новини.LIVE ділиться п'ятіркою сереалів у жанрі фантастики.

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Раніше ми розповідали про 5 детективних мінісеріалів, від яких неможливо відірватися. А також пропонуємо нові українські серіали із захопливим сюжетом.