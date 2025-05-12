Новые фантастические сериалы — что посмотреть вечером

Сериал "Этернавт". Фото: Netflix

Мир сериалов продолжает удивлять зрителей новыми фантастическими историями, где реальность переплетается с вымыслом. Если вам нравится погружаться в параллельные вселенные или открывать сверхъестественное в повседневной жизни — эта подборка именно для вас.

Новини.LIVE делится пятеркой сериалов в жанре фантастики.

Реклама

Читайте также:

Этернавт

Ужасный снегопад уносит жизни миллионов людей и погружает мир во тьму. Группа выживших во главе с мужчиной по имени Хуан Сальво отправляются на поиски ответов и должны дать отпор силе из другого мира.

Проект НЛО

Польшу всколыхнула неожиданная новость о пришельцах, которые якобы появились в маленьком городке. Чванливый телеведущий и скептический ученый берутся за расследование дела, чтобы выяснить правду.

Сорвиголова: Рожденный заново

Слепой адвокат Мэтт Мердок из "Адской кухни" в Нью-Йорк в борется за справедливость в зале суда. Однако, когда его давний враг и бывший криминальный авторитет Уилсон Фиск выдвигает себя кандидатом на пост мэра, Мердок вновь оказывается в игре.

Ньютопия

Внезапная катастрофа превращает Сеул в арену для выживания. Солдат Ли Дже Юн пытается найти среди этого хаоса свою девушку Кан Йон Чжу, которая оказалась на другой стороне города. Но времени на спасение мало, ведь город ежесекундно все больше погружается во тьму.

Ранее мы рассказывали о 5 детективных мини-сериалах, от которых невозможно оторваться. А также предлагаем новые украинские сериалы с увлекательным сюжетом.