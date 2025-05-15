Венздей 2 - Netflix показал второй тизер

Семейка Аддамсов. Фото: Netflix

Netflix показал семейный портрет семейки Аддамсов в новом тизере второго сезона "Венздей". На кадрах засветилась новая героиня.

Тизер был опубликован на YouTube.

Реклама

Читайте также:

Семейка Адамс во втором сезоне "Венздей"

На опубликованном видео, Netflix показывает зрителям героев нового сезона в привычном, готическом амплуа.

Дженна Ортега возвращается к своей главной роли Седли Аддамс вместе с Кэтрин Зета-Джонс в роли Мортисии, Луисом Гусманом в роли Гомеса, Айзеком Ордонезом в роли Пагсли, Фредом Армисеном в роли дяди Фестера, Джоанной Ламли в роли Бабушки и Юнасом Суотамо в роли Ларча.

К чудаковатой семейке в новом сезоне присоединяется новая героиня — блондинка Варикоз, которую сыграет Лив Спенсер.

В новом сезоне Венздей возвращается в жуткие стены Академии Невермор, где ее ждут новые враги и неприятности, а также семья, друзья и старые противники, которые погрузят ее в темный и безумный хаос.

Напомним, второй сезона сериала будет поделен на две части. Первую часть можно будет увидеть с 6 августа, а последующие эпизоды — с 3 сентября.

Ранее Netflix официально объявил о съемках нового сезона сериала "Люпен". Также вышел тизер первого украинского зомби-горора.