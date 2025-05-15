Бриджертоны 5 и 6 сезон - Netflix официально продлил сериал

Сериал "Бриджертоны". Фото: instagram.com/netflixua

Поклонники "Бриджертонов" могут радоваться - Netflix официально объявил о двух новых сезонах сериала. Зрителей ждет продолжение романтических приключений герцогской семьи и новые сплетни Лондона.

Новость объявили в Instagram стриминге.

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Пока зрители в ожидании 4 сезона, создатели решили не медлить и объявили о продолжении. В соцсетях стирминга появилось сообщение в стиле Леди Уислдаун.

"Мой дорогой читатель, не так часто этому автору выпадает возможность поделиться с вами такой информацией. С большим удовольствием объявляю, что "Бриджертоны" вернутся с 5 и 6 сезонами. Поэтому празднуйте, как подобает случаю", — говорится в сообщении.

Анонс новых сезонов "Бриджертонов". Фото: instagram.com/netflixua

Отметим, что 4 сезона романтической драмы выйдет на экраны в 2026 году. Сюжет расскажет о приключениях ярого холостяка Бенедикта Бриджертона, сердце которого пленяет таинственная незнакомка.

Напомним, Netflix показал новый тизер 2 сезона сериала "Венздей". А также стриминг объявил о съемках нового сезона детектива "Люпен".