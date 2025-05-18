Найпопулярніші фільми на Netflix в України — список — що подивитися

Фільм "Велика прогулянка". Фото: instagram.com/big.picnic.movie

Стрімінговий майданчик Netflix щотижня поповнюється новими фільмами, але лише деякі з них дійсно підкорюють глядачів. Так, серця українців полонили романтична комедія з Лесею Нікітюк, пригодницький бойовик та багато іншого.

Новини.LIVE розповідає про ТОП-5 в рейтингу Netflix.

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Песики

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Поза юрисдикцією

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Поганий вплив

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Бабуні

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Велика прогулянка

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