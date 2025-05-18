Самые популярные фильмы на Netflix в Украине — список — что посмотреть

Фильм "Большая прогулка". Фото: instagram.com/big.picnic.movie

Стриминговая площадка Netflix еженедельно пополняется новыми фильмами, но лишь некоторые из них действительно покоряют зрителей. Так, сердца украинцев пленили романтическая комедия с Лесей Никитюк, приключенческий боевик и многое другое.

Новини.LIVE рассказывает о ТОП-5 в рейтинге Netflix.

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