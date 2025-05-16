Кращі нові мінісеріали — що подивитися у вихідні

Серіал "Локбері: У пошуках правди". Фото: Peacock

Якщо ви шукаєте, чим заповнити вільні години на вихідних, пропонуємо добірку з чотирьох свіжих мінісеріалів, які можна переглянути всього за пару днів. Динамічні, захопливі та ідеальні для короткого серіального марафону.

Читайте в матеріалі Новини.LIVE.

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Викрадення діаманта (3 серії)

У 2000 році група злочинців на чолі з Лі Венгемом спланувала одне з найзухваліших пограбувань у британській історії — викрадення гігантського діаманта прямо з The Millennium Dome. Але те, що мало стати ідеальним злочином, перетворилося на напружене протистояння з поліцією, яка стежила за ними від самого початку.

Локбері: У пошуках правди (5 серій)

Наприкінці 1980-х років трагедія над Шотландією шокувала світ — авіалайнер, що летів з Лондона до Нью-Йорка, вибухнув у повітрі через бомбу, закладену в багажному відділенні. Доктор Джим Свайр, який втратив доньку в катастрофі, починає власне розслідування, коли дізнається, що трагедії можна було уникнути.

Година нуль (3 серії)

Тенісист Невілл Стрендж опиняється в центрі скандалу — його шлюб із розважливою Кей Елліотт і розрив із колишньою дружиною спричиняють хвилю пересудів. Та коли під час візиту до родового маєтку стається загадкове вбивство, а всі підозри падають саме на нього, світська драма перетворюється на смертельну гру, розплутати яку доведеться інспектору зі складним минулим.

Жорстоке кохання (4 серії)

Головна героїня — Елліс Рут стає останньою жінкою у Великій Британії, яку стратили. 28-річну власницю нічного клубу звинуватили у смерті її коханця. Однак, що це було насправді — жорстоке вбивство чи самозахист?

Раніше ми розповідали про 5 нових кримінальних серіалів, від яких неможливо відірватися. А також ділилися добіркою нових серіалів у фантастичному жанрі.