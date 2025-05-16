Лучшие новые мини-сериалы — что посмотреть в выходные

Сериал "Локбери: В поисках правды". Фото: Peacock

Если вы ищете, чем заполнить свободные часы на выходных, предлагаем подборку из четырех свежих мини-сериалов, которые можно пересмотреть всего за пару дней. Динамичные, увлекательные и идеальные для короткого сериального марафона.

Читайте в материале Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Похищение бриллианта (3 серии)

В 2000 году группа преступников во главе с Ли Вэнгемом спланировала одно из самых дерзких ограблений в британской истории — похищение гигантского бриллианта прямо из The Millennium Dome. Но то, что должно было стать идеальным преступлением, превратилось в напряженное противостояние с полицией, которая следила за ними с самого начала.

Локбери: В поисках правды (5 серий)

В конце 1980-х годов трагедия над Шотландией шокировала мир - авиалайнер, летевший из Лондона в Нью-Йорк, взорвался в воздухе из-за бомбы, заложенной в багажном отделении. Доктор Джим Свайр, который потерял дочь в катастрофе, начинает собственное расследование, когда узнает, что трагедии можно было избежать.

Час ноль (3 серии)

Теннисист Невилл Стрэндж оказывается в центре скандала - его брак с рассудительной Кей Эллиотт и разрыв с бывшей женой вызывают волну пересудов. Но когда во время визита в родовое поместье происходит загадочное убийство, а все подозрения падают именно на него, светская драма превращается в смертельную игру, распутать которую придется инспектору со сложным прошлым.

Жестокая любовь (4 серии)

Главная героиня — Эллис Рут становится последней женщиной в Великобритании, которую казнили. 28-летнюю владелицу ночного клуба обвинили в смерти ее любовника. Однако, что это было на самом деле — жестокое убийство или самозащита?

Ранее мы рассказывали о 5 новых криминальных сериалов, от которых невозможно оторваться. А также делились подборкой новых сериалов в фантастическом жанре.