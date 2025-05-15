Кращі нові кримінальні серіали — що подивитися ввечері

Серіал "Гангстерленд". Фото: instagram.com/mobland_pplus/

Якщо ви полюбляєте сюжети, які тримають у напрузі до самого фіналу, ці кримінальні серіали саме для вас. Несподівані розв'язки, напружена атмосфера та харизматичні персонажі не дадуть відірватися до останньої серії.

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Раніше ми ділилися добіркою фантастичних серіалів, які захоплюють сюжетом. А також пропонуємо 5 детективних мінісеріалів, які можна подивитися за пару днів.