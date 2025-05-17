Кращі нові дорами — що подивитися ввечері

5 нових дорам, від яких неможливо відірватися
Корейські дорами продовжують підкорювати глядачів по всьому світу — емоційністю, захопливими сюжетами та харизматичними героями. Ці п'ять новинок точно не дадуть вам відірватися від екрану.
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Карма
Сюжет серіалу розповідає про шістьох незнайомців, які неочікувано виявляються пов'язані між собою. Кожен із них має власні таємниці та тікає від минулого, але тепер їм доведеться подивитися просто в очі своїм страхам.
Мотель "Каліфорнія"
Джі Ган Хі провела дитинство в мотелі "Каліфорнія", яким керував її батько, але мати-напівіноземка стала причиною постійних чуток і косих поглядів з боку сусідів. Через плітки дівчина у 20 років вирушає до Сеула, але через 12 років доля знову приводить її до рідного міста. Там вона зустрічає Чун Йон Су, який був її другом дитинства.
Ньютопія
Сеул занурюється в хаос після раптової катастрофи — натовпи зомбі охоплюють місто, не залишаючи шансів на втечу. Лі Дже Юн і Кан Йон Чжу, яких ще вчора розділяла болісна розмова про розставання, сьогодні об'єднує лише одне бажання — вижити й знову зустрітися, незважаючи ні на що.
Дружнє суперництво
Ву Соль-Кі, виростаючи в сиротинці провінції, переїжджає до Сеула і вступає до престижної середньої школи Чехва, де навчаються найкращі учні країни. Незважаючи на складнощі у спілкуванні з однокласниками, вона заводить несподівану дружбу з Ю Че-Йі — впливовою, розумною та багатою дівчиною, чия увага до Соль-Кі поступово перетворюється на небезпечну гру між дружбою та одержимістю.
Тиждень до моєї смерті
Чон Хі-ван втратила будь-який інтерес до життя і живе у самотності, доки не з'являється її друг дитинства та перше кохання Кім Рам-у. Але це не звичайна зустріч, адже хлопець загинув чотири роки тому і тепер є ангелом смерті. Він повідомляє, що дівчині залишився лише тиждень життя, і допомагає завершити незавершені справи та знайти нове натхнення.
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