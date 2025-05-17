Лучшие новые дорамы — что посмотреть вечером

Сериал "Карма". Фото: Netflix

Корейские дорамы продолжают покорять зрителей по всему миру — эмоциональностью, захватывающими сюжетами и харизматичными героями. Эти пять новинок точно не дадут вам оторваться от экрана.

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Карма

Сюжет сериала рассказывает о шести незнакомцах, которые неожиданно оказываются связаны между собой. Каждый из них имеет собственные тайны и убегает от прошлого, но теперь им придется посмотреть просто в лицо своим страхам.

Мотель "Калифорния"

Джи Ган Хи провела детство в мотеле "Калифорния", которым управлял ее отец, но мать-полуиностранка стала причиной постоянных слухов и косых взглядов со стороны соседей. Из-за сплетен девушка в 20 лет отправляется в Сеул, но через 12 лет судьба снова приводит ее в родной город. Там она встречает Чун Йон Су, который был ее другом детства.

Ньютопия

Сеул погружается в хаос после внезапной катастрофы — толпы зомби охватывают город, не оставляя шансов на побег. Ли Дже Юн и Кан Йон Чжу, которых еще вчера разделял мучительный разговор о расставании, сегодня объединяет лишь одно желание — выжить и снова встретиться, несмотря ни на что.

Дружеское соперничество

Ву Соль-Ки, вырастая в приюте провинции, переезжает в Сеул и поступает в престижную среднюю школу Чехва, где учатся лучшие ученики страны. Несмотря на сложности в общении с одноклассниками, она заводит неожиданную дружбу с Ю Че-Йи — влиятельной, умной и богатой девушкой, чье внимание к Соль-Ки постепенно превращается в опасную игру между дружбой и одержимостью.

Неделя до моей смерти

Чон Хи-ван потеряла всякий интерес к жизни и живет в одиночестве, пока не появляется ее друг детства и первая любовь Ким Рам-у. Но это не обычная встреча, ведь парень погиб четыре года назад и теперь является ангелом смерти. Он сообщает, что девушке осталась лишь неделя жизни, и помогает завершить незавершенные дела и найти новое вдохновение.

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