Популярные сериалы Netflix — рейтинг — что посмотреть онлайн на украинском

Сериал "Парочка следователей". Фото: 1+1

Украинский детектив попал в ТОП-10 самых популярных сериалов на Netflix. Речь идет о сериале "Парочка следователей", который успел покорить украинских зрителей.

Новини.LIVE рассказывают, какие еще сериалы вошли в рейтинг.

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Четыре времени года

Три супружеские пары дружат уже 30 лет и каждый сезон отправляются вместе в отпуск. Однако дружба и традиционный уикенд оказываются под угрозой, когда одна из пар решает расстаться.

Этернавт

Ужасных снегопад уносит жизни миллионов людей. Группа выживших во главе с Хуаном Сальво должны противостоять невидимой угрозе, скрывающейся во тьме.

Астерикс и Обеликс: Поединок вождей

Римский император хочет захватить поселок галлов, а местные жители хотят дать отпор завоевателям. Но есть проблема — местный друид забыл рецепт волшебного зелья, и теперь Астерик и Обеликс должны спасти свою землю без магического вмешательства.

Ты

Менеджер книжного магазина Джо однажды встречает загадочную писательницу Гвиневру. Увлечение перерастает во влюбленность, а влюбленность в одержимость. Джо превращается в безжалостного психа, который готов на все, чтобы быть с любимой. Сериал занимает сразу две ступеньки в ТОПе - 5 сезон занимает 4 место, а 1 сезон оказался на 7-ом.

Садовник

Элмер имеет особенность — отсутствие каких-либо чувств, чем воспользовалась его мать. Женщина сделала из сына наемного убийцу, а свои темные дела прикрывает садовым бизнесом. Однако все оказывается под угрозой, когда Элмер внезапно влюбляется в одну из своих потенциальных жертв.

Черное зеркало

Современный мир летит кувырком, когда технологии и искусственный интеллект охватили жизнь человечество. Сериал-антология высмеивает одержимость людей технологиями и транслирует альтернативные последствия.

Стеклянный купол

Криминалистка Лейла берется за поиски дочери своей подруги, которая внезапно исчезла в маленькой городке. Расследование становится для нее особенным, ведь когда-то она сама была на месте жертвы.

Парочка следователей

София только что возглавила следственный участок. Но на работе молодую и амбициозную следовательницу не воспринимают серьезно. Особенно трудно объясниться Софии с прямолинейным и грубым судмедэкспертом Павлом, но иногда на месте ненависти вспыхивает любовь.

Навсегда

Двое друзей детства снова случайно встречаются в подростковом возрасте, но теперь между ними возникают уже взрослые чувства. Но первая любовь способна навсегда изменить их жизни.

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