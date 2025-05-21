Відпустка наосліп — сюжет, актори та де дивитися онлайн

"Відпустка наосліп". Фото: кадр з фільму

На стрімінговому майданчику Netflix з'являється все більше українських новинок. Романтична комедія з Даніелем Салемом "Відпустка наосліп" тепер також доступна для перегляду на платформі.

Новини.LIVE розповідає про стрічку детальніше.

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Головна героїня — зухвала бізнес-леді Інна, яка звикла бути суворою та принциповою зі своїми підлеглими. Ображені працівники вирішують помститися начальниці та замість розкішного спа-готелю бронюють для неї маленький будиночок у карпатському селі. Але у відпустці на Інну чекає ще одна несподіванка — неочікувано до будинку повертається його справжній власник, військовий Назар. Випадкове знайомство перевертає життя героїв з ніг на голову.

Головні ролі у фільмі виконали телеведучий та військовослужбовець Даніель Салем та акторка Тетяна Малкова. А також участь у стрічці взяли Федір Гуринець, Наталія Корецька, Слава Ніконоров та співачка Lida Lee.

Відсьогодні романтична комедія доступна для перегляду онлайн на стрімінгу Netflix.

Нагадаємо, український детектив потрапив до найпопулярніших серіалів на Netflix. А також до ТОП-10 на стрімінгу потрапили дві українські комедії.