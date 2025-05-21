Отпуск вслепую - сюжет, актеры и где смотреть онлайн

"Отпуск вслепую". Фото: кадр из фильма

На стриминговой площадке Netflix появляется все больше украинских новинок. Романтическая комедия с Даниэлем Салемом "Отпуск вслепую" теперь также доступна для просмотра на платформе.

Новини.LIVE рассказывает о ленте подробнее.

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О чем фильм "Отпуск вслепую"

Главная героиня — дерзкая бизнес-леди Инна, которая привыкла быть строгой и принципиальной со своими подчиненными. Обиженные сотрудники решают отомстить начальнице и вместо роскошного спа-отеля бронируют для нее маленький домик в карпатском селе. Но в отпуске Инну ждет еще одна неожиданность — неожиданно в дом возвращается его настоящий владелец, военный Назар. Случайное знакомство переворачивает жизнь героев с ног на голову.

Главные роли в фильме исполнили телеведущий и военнослужащий Даниэль Салем и актриса Татьяна Малкова. А также участие в ленте приняли Федор Гуринец, Наталья Корецкая, Слава Никоноров и певица Lida Lee.

С сегодняшнего дня романтическая комедия доступна для просмотра онлайн на стриминге Netflix.

Напомним, украинский детектив попал в самые популярные сериалы на Netflix. А также в ТОП-10 на стриминге попали две украинские комедии.