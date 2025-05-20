Новий мінісеріал Затишок — сюжет, актори та де дивитися онлайн

Серіал "Затишок". Фото: Netflix

На стрімінгу Netflix відбулася прем'єра нового данського мінісеріалу "Затишок". Напружений сюжет стрімко набирає популярності в мережі.

Новини.LIVE розповідає детальніше.

Реклама

Читайте також:

Про що серіал "Затишок"

Сюжет кримінальної драми розгортається у передмісті Копенгагену, де мешкають багатії. Майже кожна з родин має помічницю по дому, і головна героїня Сесіль та її чоловік Майк не виключення. Їхні друзі Расмус і Катрін теж вирішують найняти на роботу няню для своїх дітей, але одного дня вона безслідно зникає. Поспілкувавшися із друзями, Сесіль починає підозрювати, що вони можуть бути причетні до зникнення, та починає "копати" глибше.

Ролі у серіалі виконали Марія Бах Гансен, Ексель Бусано, Саймон Сірс, Даніца Чурчич, Ларс Ранте та інші.

Драма налічує шість серій, які вже доступні для перегляду в українському дубляжі та мовою оригіналу ыз субтитрами на Netflix.

Раніше ми розповідали про новий серіал у стилі "Відчайдушних домогосподарок". А також дізнайтеся, який український детектив потрапив у ТОП-10 найпопулярніших серіалів на Netflix