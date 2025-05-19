Садове товариство Гросс-Пойнт — сюжет, актори та де дивитися онлайн

Серіал "Садове товариство Гросс-Пойнт". Фото: NBC

У мережі набирає популярність новий захопливий серіал "Садове товариство Гросс-Пойнт". Драматична історія з елементами комедії та криміналу нагадала глядачам культових "Відчайдушних домогосподарок".

Новини.LIVE розповідає подробиці.

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Про що серіал "Садове товариство Гросс-Пойнт"

Події серіалу розгортається навколо чотирьох членів заміського садівничого клубу в заможному передмісті Детройта, Гросс-Пойнт. Заміжня рієлторка Кетрін, вчителька Еліс, самотній батько Бретт і ексцентрична письменниця Бьорді опиняються втягнутими у гучний скандал. Окрім спільного хобі, тепер вони мають і спільну таємницю, пов'язану з вбивством.

Головні ролі у серіалі виконали Анна-Софія Роб, Ейжа Наомі Кінг, Бен Раппапорт та Мелісса Фумеро. Також участь у драмі взяли Джоко Сімс, Олександр Ходж та зірка "Щоденників вампіра" Меттью Девіс.

Прем'єра серіалу відбулася на телеканалі NBC та на стрімінгу Prime Video. Загалом перший сезон має 12 епізодів, які вже доступні для перегляду.

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