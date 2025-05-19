Садовое общество Гросс-Пойнт — сюжет, актеры и где смотреть онлайн

Сериал "Садовое общество Гросс-Пойнт". Фото: NBC

В сети набирает популярность новый увлекательный сериал "Садовое общество Гросс-Пойнт". Драматическая история с элементами комедии и криминала напомнила зрителям культовых "Отчаянных домохозяек".

Новини.LIVE рассказывает подробности.

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События сериала разворачивается вокруг четырех членов загородного садоводческого клуба в зажиточном пригороде Детройта, Гросс-Пойнт. Замужняя риэлтор Кэтрин, учительница Элис, одинокий отец Бретт и эксцентричная писательница Берди оказываются втянутыми в громкий скандал. Кроме общего хобби, теперь они имеют и общую тайну, связанную с убийством.

Главные роли в сериале исполнили Анна-София Роб, Эйжа Наоми Кинг, Бен Раппапорт и Мелисса Фумеро. Также участие в драме приняли Джоко Симс, Александр Ходж и звезда "Дневников вампира" Мэттью Дэвис.

Премьера сериала состоялась на телеканале NBC и на стриминге Prime Video. Всего первый сезон имеет 12 эпизодов, которые уже доступны для просмотра.

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