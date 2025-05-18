Серіал Вбивцебот — сюжет, актори та де дивитися

Серіал "Вбивцебот". Фото: AppleTV+

На стрімінговому майданчику AppleTV+ відбулася прем'єра серіалу "Вбивцебот". Новий науково-фантастичний сюжет набирає популярності серед глядачів.

Новини.LIVE розповідають детальніше.

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Про що серіал "Вбивцебот"

Серіал "Вбивцебот" створено на основі популярної серії науково-фантастичних романів Марти Веллс "Щоденники Вбивцебота". Історія розповідає про андроїда-охоронця, який зламав власні обмеження й отримав свободу волі. Він приховує свою незалежність, неохоче взаємодіє з людьми та у вільний час із захопленням дивиться фантастичні мильні опери.

Головну роль у серіалі виконав шведський актор Александер Скашгорд. Також до акторського складу приєдналися Девід Дастмалчян, Нома Думезвені, Сабріна Ву, Татьяна Джонс та інші.

Перший сезон буде складатися з 10 епізодів. Прем'єра нових серій щоп'ятниці на стрімінговій платформі AppleTV+.

Нагадаємо, зірка "Назад у майбутнє" з'явиться в серіалі від AppleTV+. А також ми розповідали про 5 нових дорам із небанальним сюжетом.