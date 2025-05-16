Тяжкохворий Майкл Дж. Фокс з'явиться у серіалі Терапія — подробиці

Майкл Дж. Фокс. Фото: instagram.com/realmikejfox

Американський актор Майкл Дж. Фокс повернеться до акторської кар'єри вперше за п'ять років. Зірка фільму "Назад у майбутнє" з'явиться у новому сезоні серіалу "Терапія".

Про це повідомило видання Deadline.

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63-річний актор стане запрошеною зіркою в третьому сезоні серіалу, головні ролі в якому виконують Джейсон Сігел та Гаррісон Форд. Новину також підтвердили на офіційній сторінці стрімінгу Apple TV+ в Instagram.

"Наближаються великі почуття. Майкл Дж. Фокс приєднується до акторського складу "Терапії" в якості запрошеної зірки в третьому сезоні", — йдеться в повідомленні.

Шанувальників актора неабияк потішила ця новина, адже це перша роль Фокса за останні п'ять років. Як відомо, лауреат премії "Еммі" залишив акторську кар'єру через хворобу Паркінсона. Вже 30 років актор живе із недугом та навіть заснував власний благодійний фонд, який займається вивченням синдрому та допомогою людям із цим діагнозом.

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