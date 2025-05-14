Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна Кіно Том Гарді повідомив про серйозні проблеми зі здоров'ям

Том Гарді повідомив про серйозні проблеми зі здоров'ям

Ua en ru
Дата публікації: 14 травня 2025 15:17
Том Гарді розповів про серйозні проблеми зі здоров'ям — фото
Том Гарді. Фото: instagram.com/mobland_pplus

Британський актор Том Гарді шокував фанатів подробицями про свій стан здоров'я. Зірка Голлівуду зізнався, що кар'єра у кіно серйозно вплинула на його самопочуття.

Про це актор розповів у інтерв'ю журналу Esquire UK.

Реклама
Читайте також:

Том Гарді розповів про чисельні проблеми зі здоров'ям

47-річний актор відомий своїми чисельними ролями у пригодницьких стрічках та бойовиках. Однак, за словами Гарді, через велику кількість навантажень на знімальному майданчику екшнів його тіло "розвалюється на шматки".

За час кар'єри актор встиг заробити собі проблеми з коліном, грижу міжхребцевого диска в спині, ішіас та підошовний фасціїт.

"Я переніс дві операції на коліні, у мене грижа міжхребцевого диска в спині, а також ішіас. І ще в мене... це підошовний фасціїт? Звідки це взялося? І чому? Чому?! А ще я потягнув сухожилля на стегні. Тепер все розвалюється на шматки, і краще не буде", — поділився Гарді.

Актор Том Гарді розповів про проблеми зі здоров'ям - фото
Актор Том Гарді. Фото: instagram.com/mobland_pplus

Натомість Том Гарді активно продовжує брати участь у зніманнях. Нагадаємо, нещодавно на Netflix вийшов новий трилер із зіркою "Венома".

А також ми писали, що Гарді виконав головну роль у кримінальному серіалі від Paramount+.

здоров'я хвороба Том Харді актори закордонні зірки
Марія Коваленко - Редактор
Автор:
Марія Коваленко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /