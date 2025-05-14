Том Гарді розповів про серйозні проблеми зі здоров'ям — фото

Том Гарді. Фото: instagram.com/mobland_pplus

Британський актор Том Гарді шокував фанатів подробицями про свій стан здоров'я. Зірка Голлівуду зізнався, що кар'єра у кіно серйозно вплинула на його самопочуття.

Про це актор розповів у інтерв'ю журналу Esquire UK.

Реклама

Читайте також:

Том Гарді розповів про чисельні проблеми зі здоров'ям

47-річний актор відомий своїми чисельними ролями у пригодницьких стрічках та бойовиках. Однак, за словами Гарді, через велику кількість навантажень на знімальному майданчику екшнів його тіло "розвалюється на шматки".

За час кар'єри актор встиг заробити собі проблеми з коліном, грижу міжхребцевого диска в спині, ішіас та підошовний фасціїт.

"Я переніс дві операції на коліні, у мене грижа міжхребцевого диска в спині, а також ішіас. І ще в мене... це підошовний фасціїт? Звідки це взялося? І чому? Чому?! А ще я потягнув сухожилля на стегні. Тепер все розвалюється на шматки, і краще не буде", — поділився Гарді.

Актор Том Гарді. Фото: instagram.com/mobland_pplus

Натомість Том Гарді активно продовжує брати участь у зніманнях. Нагадаємо, нещодавно на Netflix вийшов новий трилер із зіркою "Венома".

А також ми писали, що Гарді виконав головну роль у кримінальному серіалі від Paramount+.