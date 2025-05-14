Том Харди рассказал о серьезных проблемах со здоровьем - фото

Том Харди. Фото: instagram.com/mobland_pplus

Британский актер Том Харди шокировал фанатов подробностями о своем состоянии здоровья. Звезда Голливуда признался, что карьера в кино серьезно повлияла на его самочувствие.

Об этом актер рассказал в интервью журналу Esquire UK.

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47-летний актер известен своими многочисленными ролями в приключенческих лентах и боевиках. Однако, по словам Харди, из-за большого количества нагрузок на съемочной площадке экшнов его тело "разваливается на куски".

За время карьеры актер успел заработать себе проблемы с коленом, грыжу межпозвоночного диска в спине, ишиас и подошвенный фасциит.

"Я перенес две операции на колене, у меня грыжа межпозвоночного диска в спине, а также ишиас. И еще у меня... это подошвенный фасциит? Откуда это взялось? И почему? Почему? Почему?! А еще я потянул сухожилия на бедре. Теперь все разваливается на куски, и лучше не будет", — поделился Харди.

Актер Том Харди. Фото: instagram.com/mobland_pplus

Зато Том Харди активно продолжает участвовать в съемках. Напомним, недавно на Netflix вышел новый триллер со звездой "Венома".

А также мы писали, что Харди исполнил главную роль в криминальном сериале от Paramount+.