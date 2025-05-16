Тяжелобольной Майкл Дж. Фокс появится в сериале Терапия — подробности

Майкл Дж. Фокс. Фото: instagram.com/realmikejfox

Американский актер Майкл Дж. Фокс вернется к актерской карьере впервые за пять лет. Звезда фильма "Назад в будущее" появится в новом сезоне сериала "Терапия".

Об этом сообщило издание Deadline.

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63-летний актер станет приглашенной звездой в третьем сезоне сериала, главные роли в котором исполняют Джейсон Сигел и Харрисон Форд. Новость также подтвердили на официальной странице стриминга Apple TV+ в Instagram.

"Приближаются большие чувства. Майкл Дж. Фокс присоединяется к актерскому составу "Терапии" в качестве приглашенной звезды в третьем сезоне", — говорится в сообщении.

Поклонников актера изрядно порадовала эта новость, ведь это первая роль Фокса за последние пять лет. Как известно, лауреат премии "Эмми" оставил актерскую карьеру из-за болезни Паркинсона. Уже 30 лет актер живет с недугом и даже основал собственный благотворительный фонд, который занимается изучением синдрома и помощью людям с этим диагнозом.

Напомним, Том Харди пожаловался на проблемы со здоровьем, которые получил из-за своей актерской карьеры.

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