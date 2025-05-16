Тяжелобольной Майкл Дж. Фокс появится в сериале Терапия — подробности

Звезда "Назад в будущее" впервые за 5 лет появится на экранах
Американский актер Майкл Дж. Фокс вернется к актерской карьере впервые за пять лет. Звезда фильма "Назад в будущее" появится в новом сезоне сериала "Терапия".
Об этом сообщило издание Deadline.
Майкл Дж. Фокс сыграет в сериале "Терапия"
63-летний актер станет приглашенной звездой в третьем сезоне сериала, главные роли в котором исполняют Джейсон Сигел и Харрисон Форд. Новость также подтвердили на официальной странице стриминга Apple TV+ в Instagram.
"Приближаются большие чувства. Майкл Дж. Фокс присоединяется к актерскому составу "Терапии" в качестве приглашенной звезды в третьем сезоне", — говорится в сообщении.
Поклонников актера изрядно порадовала эта новость, ведь это первая роль Фокса за последние пять лет. Как известно, лауреат премии "Эмми" оставил актерскую карьеру из-за болезни Паркинсона. Уже 30 лет актер живет с недугом и даже основал собственный благотворительный фонд, который занимается изучением синдрома и помощью людям с этим диагнозом.
Напомним, Том Харди пожаловался на проблемы со здоровьем, которые получил из-за своей актерской карьеры.
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