Григорій Бакланов зараз — як змінився актор після Спіймати Кайдаша

Григорій Бакланов. Фото: пресслужба

Український актор Григорій Бакланов у багатьох глядачів асоціюється із роллю Лавріна у "Спіймати Кайдаша". Зірка кіно розповів, як участь у цьому серіалі вплинула на нього та над якими проєктами він працює зараз.

Читайте подробиці в матеріалі Новини.LIVE.

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На рахунку актора багато ролей не лише у серіалах та кіно, а й на театральній сцені. Однак широку впізнаваність йому принесла роль Лавріна у комедійно-драматичному серіалі "Спіймати Кайдаша".

Зараз Бакланов продовжує брати участь у нових проєктах та дивувати глядача новими амплуа.

"Так, ця роль справді змінила багато чого. Але є й інший бік — тебе починають ототожнювати не з тобою, а з персонажем. Актору важливо мати різні амплуа, пробувати себе в нових жанрах, щоб не застрягти в чиємусь образі назавжди. Я не хочу зупинятися. Мені цікаво відкривати себе наново в кожній ролі — комедійній, драматичній, трагічній. Глядач має побачити, що я можу бути різним", — зізнається Григорій.

Григорій Бакланов у ролі Лавріна. Фото: СТБ

У новому серіалі "Кохання та полум'я" актор втілив на екрані роль рятувальника. Бакланов хотів аби його новий герой був не лише харизматичним, а й був наділений справжніми рисами.

"Я шукав у ньому спільні зі мною риси. Вони вже були в сценарії — і серйозність, і зосередженість під час роботи, і легкість у повсякденні. Хотілося зробити його ще живішим, тому я з радістю вигадував для Свята фрази на кшталт "я себе беріг" — щоб підкреслити його грайливу сторону. А найбільш знаковою стала сцена, де він винить себе за те, що не встиг урятувати жінку. Я згадав кадр: рятувальник сидить із пляшкою води в руці, затуливши обличчя долонею. Саме цей образ я хотів передати — мовчазний біль після бурі", — поділився актор.



Григорій Бакланов у серіалі "Кохання та полум'я". Фото: СТБ

Раніше ми розповідали, із якими курйозами та небезпечними ситуаціями довелося зіштовхнутися акторам на зніманнях "Кохання та полум'я".

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