Григорий Бакланов сейчас — как изменился актер после Поймать Кайдаша

Григорий Бакланов. Фото: пресс-служба

Украинский актер Григорий Бакланов у многих зрителей ассоциируется с ролью Лаврины в "Поймать Кайдаша". Звезда кино рассказал, как участие в этом сериале повлияло на него и над какими проектами он работает сейчас.

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На счету актера много ролей не только в сериалах и кино, но и на театральной сцене. Однако широкую узнаваемость ему принесла роль Лаврины в комедийно-драматическом сериале "Поймать Кайдаша".

Сейчас Бакланов продолжает участвовать в новых проектах и удивлять зрителя новыми амплуа.

"Да, эта роль действительно изменила многое. Но есть и другая сторона — тебя начинают отождествлять не с тобой, а с персонажем. Актеру важно иметь разные амплуа, пробовать себя в новых жанрах, чтобы не застрять в чьем-то образе навсегда. Я не хочу останавливаться. Мне интересно открывать себя заново в каждой роли — комедийной, драматической, трагической. Зритель должен увидеть, что я могу быть разным", — признается Григорий.

Григорий Бакланов в роли Лаврина. Фото: СТБ

В новом сериале "Любовь и пламя" актер воплотил на экране роль спасателя. Бакланов хотел, чтобы его новый герой был не только харизматичным, но и был наделен настоящими чертами.

"Я искал в нем общие со мной черты. Они уже были в сценарии — и серьезность, и сосредоточенность во время работы, и легкость в повседневной жизни. Хотелось сделать его еще живее, поэтому я с радостью придумывал для Свята фразы вроде "я себя берег" — чтобы подчеркнуть его игривую сторону. А самой знаковой стала сцена, где он винит себя за то, что не успел спасти женщину. Я вспомнил кадр: спасатель сидит с бутылкой воды в руке, заслонив лицо ладонью. Именно этот образ я хотел передать — молчаливую боль после бури", — поделился актер.

Григорий Бакланов в сериале "Любовь и пламя". Фото: СТБ

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