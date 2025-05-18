Сериал Киллербот — сюжет, актеры и где смотреть

Сериал "Киллербот". Фото: AppleTV+

На стриминговой площадке AppleTV+ состоялась премьера сериала "Киллербот". Новый научно-фантастический сюжет набирает популярность среди зрителей.

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О чем сериал "Киллербот"

Сериал "Киллербот" создан на основе популярной серии научно-фантастических романов Марты Уэллс "Дневники Киллербота". История рассказывает об андроиде-охраннике, который сломал собственные ограничения и получил свободу воли. Он скрывает свою независимость, неохотно взаимодействует с людьми и в свободное время с увлечением смотрит фантастические мыльные оперы.

Главную роль в сериале исполнил шведский актер Александер Скашгорд. Также к актерскому составу присоединились Дэвид Дастмалчян, Нома Думезвени, Сабрина Ву, Татьяна Джонс и другие.

Первый сезон будет состоять из 10 эпизодов. Премьера новых серий каждую пятницу на стриминговой платформе AppleTV+.

Напомним, звезда "Назад в будущее" появится в сериале от AppleTV+. А также мы рассказывали о 5 новых дорам с небанальным сюжетом.