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Новый криминальный мини-сериал набирает популярности на Netflix

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Дата публикации 20 мая 2025 14:41
Новый мини-сериал Тайны по соседству — сюжет, актеры и где смотреть онлайн
Сериал "Тайны по соседству". Фото: Netflix

На стриминге Netflix состоялась премьера нового датского мини-сериала "Тайны по соседству". Напряженный сюжет стремительно набирает популярность в сети.

Новини.LIVE рассказывает подробнее.

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О чем сериал "Тайны по соседству"

Сюжет криминальной драмы разворачивается в пригороде Копенгагена, где живут богачи. Почти каждая из семей имеет помощницу по дому, и главная героиня Сесиль и ее муж Майк не исключение. Их друзья Расмус и Катрин тоже решают нанять на работу няню для своих детей, но однажды она бесследно исчезает. Пообщавшись с друзьями, Сесиль начинает подозревать, что они могут быть причастны к исчезновению, и начинает "копать" глубже.

Роли в сериале исполнили Мария Бах Хансен, Эксель Бусано, Саймон Сирс, Даница Чурчич, Ларс Ранте и другие.

Драма насчитывает шесть серий, которые уже доступны для просмотра в украинском дубляже и на языке оригинала с субтитрами на Netflix.

Ранее мы рассказывали о новом сериале в стиле "Отчаянных домохозяек". А также узнайте, какой украинский детектив попал в ТОП-10 самых популярных сериалов на Netflix

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Мария Коваленко - Редактор
Автор:
Мария Коваленко
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