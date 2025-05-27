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Новий Джеймс Бонд — стало відомо, хто головний претендент на роль

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Дата публікації: 27 травня 2025 12:19
Аарон Тейлор-Джонсон стане новим Джеймсом Бондом — фото
Аарон Тейлор-Джонсон. Фото: instagram.com/aarontaylorjohnson

У мережі ширяться чутки, що британський актор Аарон Тейлор-Джонсон стане новим Джеймсом Бондом у культовій франшизі. А все через контракт із компанією елітних годинників Omega.

На сторінці бренду в Instagram оголосили про підписання контракту із актором.

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Днями компанія Omega повідомила, що підписала контракт про співпрацю із зіркою "Месників". У соцмережі Тейлор-Джонсон опублікував світлину, на якій позував із годинником бренду в їхньому офісі.

Актор Аарон Тейлор-Джонсон - фото
Аарон Тейлор-Джонсон у годиннику Omega. Фото: instagram.com/aarontaylorjohnson

Одразу мережею почали ширитися чутки, що таким чином актор натякнув на те, що саме він стане новим Джеймсом Бондом. Як відомо, від 1995 року кожен "агент 007" носить на зап'ясті саме годинник Omega.

До того ж, раніше також подейкували, що 34-річний актор один із претендентів на роль Бонда у нових частинах франшизи. 

У коментарях шанувальники вже почали вітати Тейлора-Джонсона із роллю. Однак поки що ані актор, ані творці "бондіани" не робили офіційних заяв.

Нагадаємо, Бред Пітт неочікувано повернувся до своєї культової зачіски з 90-х. А також стала відома дата прем'єри сиквелу "Диявол носить Prada".

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Марія Коваленко - Редактор
Автор:
Марія Коваленко
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