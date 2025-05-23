Диявол носить Prada 2 — коли прем'єра сиквелу

Фільм "Диявол носить Prada". Фото: 20thCentFox

Шанувальники "Диявол носить Prada" із нетерпінням чекають на сиквел культового фільму. У липні минулого року студія Disney офіційно оголосила про роботу над проєктом, а тепер стала відома і дата виходу стрічки.

Про це повідомляє Variety.

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Коли прем'єра сиквелу "Диявол носить Prada"

Студія Disney оновила календар своїх майбутніх прем'єр і оголосила про дату виходу комедійної драми. Так, офіційний вихід "Диявол носить Prada" у прокат запланований на 1 травня 2026 року.

Поки творці стрічки тримають у секреті усі подробиці виробництва. Очікується, що Меріл Стріп до ролі суворої головної редакторки Міранди Прістлі, а Емілі Блант знову втілить образ її першої помічниці Емілі Чарльтон. Однак офіційно участь акторок у фільмі наразі не підтверджено.

Також невідомо, чи повернеться до касту Енн Гетевей, яка зіграла головну роль в оригінальному фільмі.

Кадр з фільму "Диявол носить Prada". Фото: 20thCentFox

Як стало відомо, сюжетна лінія сиквелу розповість про те, як Прістлі намагається врятувати свою кар'єру на тлі занепаду традиційних друкованих видань. Неочікувано їй доведеться звернутися по допомогу до своєї колишньої асистентки Емілі, яка тепер очолює люксову рекламну компанію.

Нагадаємо, на Netflix новий захопливий горор з франшизи "Вулиця страху". А також стала відома дата прем'єри першого українського науково-фантастичного фільму "Ти — космос".