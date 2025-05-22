Фільм Ти — Космос — повний трейлер і дата виходу

Фільм "Ти — Космос". Фото: instagram.com/u_are_the_universe.movie

Вийшов повноцінний трейлер українського фільму "Ти — Космос". Це перша українська науково-фантастична стрічка, яка вийде у прокат вже цієї осені.

Новини.LIVE розповідають подробиці.

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Сюжет фільму розповідає про українського космічного далекобійника Андрія, який перевозив ядерні відходи з Землі на супутник Юпітера. Під час його експедиції на Землі стається жахливий вибух, який знищує людство і Андрій, ймовірно, єдина людина, яка залишилася у всесвіті. Разом із бортовим компьютером Максимом чоловік продовжує свій космічний політ і не знає, що робити далі, аж раптом на зв'язок виходить французька лаборантка Катрін. Науковиця просить Андрія по допомогу і він приймає рішення за будь-яку ціну її врятувати.

Головну роль Андрія у фільмі виконав Володимир Кравчук, а його віртуального помічника Максима озвучив Леонід Попадько. Обидва актора зараз несуть службу в лавах ЗСУ.

Володимир Кравчук у фільмі "Ти — Космос". Фото: instagram.com/dobruyshtorm

Режисером стрічки виступив Павло Остріков, а робота над фільмом тривала сім років.

Українську науково-фантастичну драму вже встигли оцінити за кордоном. "Ти — Космос" дебютував на Міжнародному кінофестивалі в Торонто (ТІFF) та отримав головну відзнаку фестивалю Festival Européen du Film Fantastique de Strasbourg.

Прем'єра фільму у широкому прокаті запланована на 20 листопада 2025 року.

Нагадаємо, у Каннах запрем'єрили український фільм "Мілітантропос" про війну. А також на Netflix вийшла нова українська комедія з Даніелем Салемом.