Фільм Мілітантропос представили на Каннському кінофестивалі — фото

Прем'єра фільму "Мілітантропос" в Каннах. Фото: instagram.com/quinzaine_des_cineastes

На міжнародному Каннському кінофестивалі відбулася прем'єра українського фільму "Мілітантропос". Команда стрічки на червоному хіднику нагадала про війну в Україні.

Про це пише Sreen Daily.

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21 травня у кінотеатрі Croisette відбулася світова прем'єра українського фільму. Стрічка потрапила до престижної програми "Двотижневик режисерів" в рамках Каннського кінофестивалю.

Режисери фільму Єлизавета Сміт, Аліна Горлова та Семен Мозговий разом із командою вийшли на червоний хідник фестивалю у символічному вбранні. Українці обрали сукні та костюми чорного кольору, які були прикрашені дзеркальними елементами.

Команда фільму "Мілітантропос". Фото: screendaily.com

Таким чином команда хотіла нагадати про те, що в наші країні триває війна.

"Ми йдемо червоним хідником Каннського кінофестивалю не для того, щоб нас побачили, а для того, щоб інші побачили в нас себе. Наші вбрання інкрустовані дзеркалами. У них відбиваються обличчя журналістів, поліцейських, туристів, зірок — усіх, хто оточує іміджеву індустрію. Ці відображення — пряме запрошення зазирнути в себе: що ви бачите, коли дивитеся на війну? Коли ви дивитеся на нас? Коли дивимося один на одного?

Україна — це не далекий пейзаж, не екзотичне тло, не "інша" війна. Вона тут, у вашому полі зору, у кожному дзеркалі Європи. Не існує нейтралітету перед обличчям війни — є лише позиція, яка відображається в кожному з вас. Це не просто фільм. Це не просто жест. Це заклик до дії. Дзеркало перед вами", — заявили творці фільму.

Фільм "Мілітантропос" був знятий в копродукції українського вторчого об'єлнання "Табор" з Австрією (Mischief Films) та Францією (Les Valseurs Bordeaux). Документальна стрічка досліджує те, як змінюється людина під час війни. А назва фільму є неологізмом, утвореним з двох слів — латинського milit (воїн) та грецького antropos (людина).

Нагадаємо, на Каннському кінофестивалі Анджеліна Джолі вшанувала пам'ять письменниці Вікторії Амеліної, яка загинула внаслідок удару РФ. А також Боно вийшов на червоний хідник з українськими воїнами на прем'єрі свого фільму.