Фильм Милитантропос представили на Каннском кинофестивале - фото

Премьера фильма "Милитантропос" в Каннах. Фото: instagram.com/quinzaine_des_cineastes

На международном Каннском кинофестивале состоялась премьера украинского фильма "Милитантропос". Команда ленты на красной дорожке напомнила о войне в Украине.

Об этом пишет Sreen Daily.

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21 мая в кинотеатре Croisette состоялась мировая премьера украинского фильма. Лента попала в престижную программу "Двухнедельник режиссеров" в рамках Каннского кинофестиваля.

Режиссеры фильма Елизавета Смит, Алина Горлова и Семен Мозговой вместе с командой вышли на красную дорожку фестиваля в символическом наряде. Украинцы выбрали платья и костюмы черного цвета, которые были украшены зеркальными элементами.

Команда фильма "Милитантропос". Фото: screendaily.com

Таким образом команда хотела напомнить о том, что в наши стране продолжается война.

"Мы идем по красной дорожке Каннского кинофестиваля не для того, чтобы нас увидели, а для того, чтобы другие увидели в нас себя. Наши наряды инкрустированы зеркалами. В них отражаются лица журналистов, полицейских, туристов, звезд — всех, кто окружает имиджевую индустрию. Эти отражения — прямое приглашение заглянуть в себя: что вы видите, когда смотрите на войну? Когда вы смотрите на нас? Когда смотрим друг на друга?

Украина — это не далекий пейзаж, не экзотический фон, не "другая" война. Она здесь, в вашем поле зрения, в каждом зеркале Европы. Не существует нейтралитета перед лицом войны - есть лишь позиция, которая отражается в каждом из вас. Это не просто фильм. Это не просто жест. Это призыв к действию. Зеркало перед вами", — заявили создатели фильма.

Фильм "Милитантропос" был снят в копродукции украинского вторчего объединения "Табор" с Австрией (Mischief Films) и Францией (Les Valseurs Bordeaux). Документальная лента исследует то, как меняется человек во время войны. А название фильма является неологизмом, образованным из двух слов — латинского milit (воин) и греческого antropos (человек).

Напомним, на Каннском кинофестивале Анджелина Джоли почтила память писательницы Виктории Амелиной, которая погибла в результате удара РФ. А также Боно вышел на красную дорожку с украинскими воинами на премьере своего фильма.