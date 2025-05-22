Фильм Ты — Космос — полный трейлер и дата выхода

Фильм "Ты — Космос". Фото: instagram.com/u_are_the_universe.movie

Вышел полноценный трейлер украинского фильма "Ты — Космос". Это первая украинская научно-фантастическая лента, которая выйдет в прокат уже этой осенью.

Новини.LIVE рассказывают подробности.

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Сюжет фильма рассказывает об украинском космическом дальнобойщике Андрее, который перевозил ядерные отходы с Земли на спутник Юпитера. Во время его экспедиции на Земле происходит ужасный взрыв, который уничтожает человечество и Андрей, вероятно, единственный человек, который остался во вселенной. Вместе с бортовым компьютером Максимом мужчина продолжает свой космический полет и не знает, что делать дальше, как вдруг на связь выходит французская лаборантка Катрин. Ученая просит Андрея о помощи и он принимает решение любой ценой ее спасти.

Главную роль Андрея в фильме исполнил Владимир Кравчук, а его виртуального помощника Максима озвучил Леонид Попадько. Оба актера сейчас несут службу в рядах ВСУ.

Владимир Кравчук в фильме "Ты - Космос". Фото: instagram.com/dobruyshtorm

Режиссером ленты выступил Павел Остриков, а работа над фильмом длилась семь лет.

Украинскую научно-фантастическую драму уже успели оценить за рубежом. "Ты — Космос" дебютировал на Международном кинофестивале в Торонто (ТИFF) и получил главную награду фестиваля Festival Européen du Film Fantastique de Strasbourg.

Премьера фильма в широком прокате запланирована на 20 ноября 2025 года.

Напомним, в Каннах запремьерили украинский фильм "Милитантропос" о войне. А также на Netflix вышла новая украинская комедия с Даниэлем Салемом.