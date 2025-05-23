Дьявол носит Prada 2 — когда премьера сиквела

Фильм "Дьявол носит Prada". Фото: 20thCentFox

Поклонники "Дьявол носит Prada" с нетерпением ждут сиквел культового фильма. В июле прошлого года студия Disney официально объявила о работе над проектом, а теперь стала известна и дата выхода ленты.

Об этом сообщает Variety.

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Когда премьера сиквела "Дьявол носит Prada"

Студия Disney обновила календарь своих будущих премьер и объявила о дате выхода комедийной драмы. Так, официальный выход "Дьявол носит Prada" в прокат запланирован на 1 мая 2026 года.

Пока создатели ленты держат в секрете все подробности производства. Ожидается, что Мерил Стрип в роли строгой главного редактора Миранды Пристли, а Эмили Блант снова воплотит образ ее первой помощницы Эмили Чарльтон. Однако официально участие актрис в фильме пока не подтверждено.

Также неизвестно, вернется ли в каст Энн Хэтэуэй, которая сыграла главную роль в оригинальном фильме.

Кадр из фильма "Дьявол носит Prada". Фото: 20thCentFox

Как стало известно, сюжетная линия сиквела расскажет о том, как Пристли пытается спасти свою карьеру на фоне упадка традиционных печатных изданий. Неожиданно ей придется обратиться за помощью к своей бывшей ассистентке Эмили, которая теперь возглавляет люксовую рекламную компанию.

Напомним, на Netflix новый захватывающий хоррор из франшизы "Улица страха". А также стала известна дата премьеры первого украинского научно-фантастического фильма "Ты — космос".