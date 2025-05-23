Вулиця страху Королева випускного — сюжет, актори та де дивитися онлайн

"Вулиця страху: Королева випускного". Фото: Netflix

На стрімінгу Netflix вийшов новий фільм "Вулиця страху: Королева випускного". Горор став четвертою стрічкою у франшизі за книгами Р. Л. Стайна.

Новини.LIVE розповідає подробиці.

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Про що фільм "Вулиця страху: Королева випускного"

Події фільму розгортаються у старшій школі Шейдісайд 1988 року напередодні головної події року — випускного. Ось-ось стане відоме ім'я королеви балу, на яке претендують головні красуні школи та неочікувано аутсейдерка Лора. Але шкільний конкурс перетворюється на моторошну смертельну гру, коли претендентки на титул гинуть одна за одною від рук загадкового вбивці у червоному.

"Королева випускного" став четвертим фільмом у франшизі "Вулиця страху", однак ця стрічка не пов'язана за сюжетом та героями із попередніми частинами і є окремою історією про містечко Шейдісайд.

Ролі у фільмі виконали Індія Фаулер, Сюзанна Сон, Лілі Тейлор, Кетрін Вотерстон, Фіна Страцца та Кріс Клейн.

Прем'єра горору відбулася відбулася на Netflix 23 травня — фільм вже доступний для перегляду на стрімінгу в українському дубляжі та мовою оригіналу із субтитрами.

Нагадаємо, вийшов трейлер першого українського науково-фантастичного фільму "Ти — Космос". А також на Netflix вийшла нова українська романтична комедія.