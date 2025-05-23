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Netflix запремьерил новую часть хоррора "Улица страха"

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Дата публикации 23 мая 2025 13:45
Улица страха Королева выпускного - сюжет, актеры и где смотреть онлайн
"Улица страха: Королева выпускного". Фото: Netflix

На стриминге Netflix вышел новый фильм "Улица страха: Королева выпускного". Хоррор стал четвертой лентой во франшизе по книгам Р. Л. Стайна.

Новини.LIVE рассказывает подробности.

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О чем фильм "Улица страха: Королева выпускного"

События фильма разворачиваются в старшей школе Шейдисайд 1988 года накануне главного события года — выпускного. Вот-вот станет известно имя королевы бала, на которое претендуют главные красавицы школы и, неожиданно, аутсейдерка Лора. Но школьный конкурс превращается в жуткую смертельную игру, когда претендентки на титул погибают одна за другой от рук загадочного убийцы в красном.

"Королева выпускного" стал четвертым фильмом во франшизе "Улица страха", однако эта лента не связана по сюжету и героями с предыдущими частями и является отдельной историей о городке Шейдисайд.

Роли в фильме исполнили Индия Фаулер, Сюзанна Сон, Лили Тейлор, Кэтрин Уотерстон, Фина Страцца и Крис Клейн.

Премьера хоррора состоялась состоялась на Netflix 23 мая - фильм уже доступен для просмотра на стриминге в украинском дубляже и на языке оригинала с субтитрами.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Netflix Ukraine (@netflixua)

Напомним, вышел трейлер первого украинского научно-фантастического фильма "Ты — Космос". А также на Netflix вышла новая украинская романтическая комедия.

Netflix фильм фильмы ужасов Премьера триллеры
Мария Коваленко - Редактор
Автор:
Мария Коваленко
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