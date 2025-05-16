Персі Джексон та Олімпійці 2 сезон — дата виходу

Постер "Персі Джексон та Олімпійці". Фото: instagram.com/percyseries

Стрімінговий сервіс Disney+ оголосив дату прем'єри нового сезону "Персі Джексон та Олімпійці". Глядачі побачать продовження фентезійної історії вже цього року.

Про це компанія повідомила в Instagram.

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На офіційній сторінці серіалу в соцмережі творці опублікували постер нового сезону. На зображені фани побачили Вокера Скобелла в ролі Персі Джексона, який готується до двобою з морським чудовиськом.

А також на постері зазначили, що другий сезон вийде у грудні цього року.

"Море кличе... "Персі Джексон та олімпійці" повертається на другий сезон у грудні цього року на Disney+", — оголосили творці серіалу.

У лютому стрімінг заявив, що серіал продовжено на другий сезон. А після старту знімань, у березні, Disney офіційно оголосили одразу про третій сезон "Персі Джексон та Олімпійці".

Нагадаємо, Netflix офіційно продовжив "Бріджертонів" ще на два сезони. А також вийшов новий тизер 2 сезону "Венздей".