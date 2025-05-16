Персі Джексон та Олімпійці 2 сезон — дата виходу

Disney оголосив прем'єру 2 сезону "Персі Джексон та Олімпійці"
Стрімінговий сервіс Disney+ оголосив дату прем'єри нового сезону "Персі Джексон та Олімпійці". Глядачі побачать продовження фентезійної історії вже цього року.
Про це компанія повідомила в Instagram.
Коли прем'єра 2 сезону "Персі Джексона та Олімпійців"
На офіційній сторінці серіалу в соцмережі творці опублікували постер нового сезону. На зображені фани побачили Вокера Скобелла в ролі Персі Джексона, який готується до двобою з морським чудовиськом.
А також на постері зазначили, що другий сезон вийде у грудні цього року.
"Море кличе... "Персі Джексон та олімпійці" повертається на другий сезон у грудні цього року на Disney+", — оголосили творці серіалу.
У лютому стрімінг заявив, що серіал продовжено на другий сезон. А після старту знімань, у березні, Disney офіційно оголосили одразу про третій сезон "Персі Джексон та Олімпійці".
Нагадаємо, Netflix офіційно продовжив "Бріджертонів" ще на два сезони. А також вийшов новий тизер 2 сезону "Венздей".
Читайте Новини.LIVE!