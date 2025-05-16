Перси Джексон и Олимпийцы 2 сезон — дата выхода

Постер "Перси Джексон и Олимпийцы". Фото: instagram.com/percyseries

Стриминговый сервис Disney+ объявил дату премьеры нового сезона "Перси Джексон и Олимпийцы". Зрители увидят продолжение фэнтезийной истории уже в этом году.

Об этом компания сообщила в Instagram.

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На официальной странице сериала в соцсети создатели опубликовали постер нового сезона. На изображении фаны увидели Уокера Скобелла в роли Перси Джексона, который готовится к поединку с морским чудовищем.

А также на постере отметили, что второй сезон выйдет в декабре этого года.

"Море зовет... "Перси Джексон и олимпийцы" возвращается на второй сезон в декабре этого года на Disney+", — объявили создатели сериала.

В феврале стриминг заявил, что сериал продлен на второй сезон. А после старта съемок, в марте, Disney официально объявили сразу о третьем сезоне "Перси Джексон и Олимпийцы".

Напомним, Netflix официально продлил "Бриджертонов" еще на два сезона. А также вышел новый тизер 2 сезона "Уэнздей".