Перси Джексон и Олимпийцы 2 сезон — дата выхода

Disney объявил премьеру 2 сезона "Перси Джексон и Олимпийцы"
Стриминговый сервис Disney+ объявил дату премьеры нового сезона "Перси Джексон и Олимпийцы". Зрители увидят продолжение фэнтезийной истории уже в этом году.
Об этом компания сообщила в Instagram.
Когда премьера 2 сезона "Перси Джексона и Олимпийцев"
На официальной странице сериала в соцсети создатели опубликовали постер нового сезона. На изображении фаны увидели Уокера Скобелла в роли Перси Джексона, который готовится к поединку с морским чудовищем.
А также на постере отметили, что второй сезон выйдет в декабре этого года.
"Море зовет... "Перси Джексон и олимпийцы" возвращается на второй сезон в декабре этого года на Disney+", — объявили создатели сериала.
В феврале стриминг заявил, что сериал продлен на второй сезон. А после старта съемок, в марте, Disney официально объявили сразу о третьем сезоне "Перси Джексон и Олимпийцы".
Напомним, Netflix официально продлил "Бриджертонов" еще на два сезона. А также вышел новый тизер 2 сезона "Уэнздей".
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