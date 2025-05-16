Джо Дон Бейкер помер — що відомо

Помер зірка фільмів про Джеймса Бонда
Пішов з життя відомий американський актор Джо Дон Бейкер. Зірки бойовиків не стало у віці 89 років.
Трагічну звістку повідомило видання The Guardian.
Помер Джо Дон Бейкер
Актор пішов з життя ще 7 травня, однак про його смерть стало відомо лише 15 травня. Родина Бейкера підтвердила журналістам трагічну звістку, але не стала вдаватися у подробиці та повідомляти причину смерті актора.
"Джо Дон був взірцем доброти та щедрості. Протягом свого життя Джо Дон торкнувся багатьох життів своєю теплотою та співчуттям, залишивши незабутній слід у всіх, кому пощастило його знати. 11 років шлюбу Джо Дона не дали потомства. У нього залишилися родичі в рідному Гросбеку, які вічно берегтимуть його пам'ять. Його оплакує невелике, але дуже близьке коло друзів, які вічно сумуватимуть за ним", — згадують актора у некролозі.
Бейкер прославився завдяки своїм ролям у бойовиках. Номінант на премію BAFTA TV Award запам'ятався участю у фільмах "Монго знову в місті", "Дикі мандрівники", "Мад". А також він зіграв у трьох стрічка "бондіани" — роль Бреда Вітакера в "Іскрах з очей" та Джека Вейда у фільмах "Золоте око" і "Завтра не помре ніколи".
Нагадаємо, пішов з життя режисер Джеймс Фолі, який зняв "Картковий будиночок" та сиквели "50 відтінків сірого".
Також стало відомо, що на фронті загинув актор і ведучий Максим Неліпа.
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