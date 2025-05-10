Джеймс Фолі помер — причина смерті режисера

Джеймс Фоулі. Фото: скриншот

Пішов з життя американський режисер Джеймс Фолі, відомий своєю роботою над кліпами Мадонни, "Карточним будиночком" та сиквелами "50 відтінків сірого". Йому був 71 рік.

Трагічну звістку повідомило видання Hollywood Reporter.

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Помер Джеймс Фолі

Життя режисера обірвалося на початку цього тижня. Як повідомили у ЗМІ, Фолі "мирно помер уві сні" у своєму будинку в Лос-Анджелесі.

71-річний кінематографіст тривалий час боровся із раком мозку, але, на жаль, хвороба перемогла.

Фолі дебютував у кіно 1984-го року і встиг попрацювати з найяскравішими представниками Голлівуду — Аль Пачіно, Брюсом Віллісом, Шоном Пенном, Марком Волбергом та іншими. А також зі співачкою Мадонною, для якої зробив кліпи на пісні "Papa Donʼt Preach", "Live to Tell" та "True Blue".

Режисер відомий своїми фільмами "Ідеальний незнайомець", "Хто ця дівчинка", "Американці", а також сиквелами фільму "50 відтінків сірого" — "На п'ятдесят відтінків темніше" і "П'ятдесят відтінків свободи". Окрім того, Фолі зняв 12 епізодів серіалу "Карточний будиночок" та один з епізодів "Твін Піксу".

Нагадаємо, днями раптово пішла з життя 11-річна зірка серіалів на Netflix. А також внаслідок поранення на фронті помер відомий український комік.