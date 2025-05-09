Режисер Громовержців зніме нову частину Людей Ікс для Marvel — що відомо

Джейк Шреєр. Фото: instagram.com/marvel

Американський режисер Джейк Шреєр після успіху "Громовержців*" планує зняти ще один фільм для Marvel Studios. Кіностудія вже веде перемовини із постановником щодо знімань нової частини "Людей Ікс".

Про це повідомили інсайдери виданню Deadline.

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Через тиждень після прем'єри "Громовержців*" у кінотеатрах стало відомо, що Marvel Studios розглядає Шреєра як головного кандидата на пост режисера чергової частини "Людей Ікс".

За словами інсайдерів, наразі невідомо на якому етапі перебувають перемовини між сторонами. Однак шанси, що саме Шреєр стане головним режисером дуже високі.

Режисер Джейк Шреєр. Фото: instagram.com/jakeschreier

Marvel Studios тривалий час не квапилися із пошуками претендентів на посаду, але успіх "Громовержців*" підштовхнув їх до більш активних дій.

Тим часом шанувальники із нетерпінням чекають на нові фільму з всесвіту "Людей Ікс". Як відомо, франшиза стала однією з найуспішніших та найприбутковіших для Marvel, але після фільму "Люди Ікс: Темний фенікс" 2019 року вона потребувала нового погляду та перезапуску.

Нагадаємо, Marvel офіційно змінив назву "Громовержців*" через декілька днів після прем'єри, чим обурив фанатів.

А також ми писали, що Джуліанн Мур та Сінді Свіні з'являться разом у новому трилері.