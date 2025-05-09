Режиссер Громовержцев снимет новую часть Людей Икс для Marvel - что известно

Джейк Шрейер. Фото: instagram.com/marvel

Американский режиссер Джейк Шрейер после успеха "Громовержцев*" планирует снять еще один фильм для Marvel Studios. Киностудия уже ведет переговоры с постановщиком о съемках новой части "Людей Икс".

Об этом сообщили инсайдеры изданию Deadline.

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Спустя неделю после премьеры "Громовержцев*" в кинотеатрах стало известно, что Marvel Studios рассматривает Шрейера в качестве главного кандидата на пост режиссера очередной части "Людей Икс".

По словам инсайдеров, пока неизвестно на каком этапе находятся переговоры между сторонами. Однако шансы, что именно Шрейер станет главным режиссером очень высоки.

Режиссер Джейк Шрейер. Фото: instagram.com/jakeschreier

Marvel Studios долгое время не торопились с поисками претендентов на должность, но успех "Громовержцев*" подтолкнул их к более активным действиям.

Тем временем поклонники с нетерпением ждут новые фильмы из вселенной "Людей Икс". Как известно, франшиза стала одной из самых успешных и прибыльных для Marvel, но после фильма "Люди Икс: Темный феникс" 2019 года она нуждалась в новом взгляде и перезапуске.

Напомним, Marvel официально изменил название "Громовержцев*" через несколько дней после премьеры, чем возмутил фанатов.

А также мы писали, что Джулианн Мур и Синди Суини появятся вместе в новом триллере.