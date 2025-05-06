Міллена Брандао померла в 11 років — що відомо

Раптово пішла з життя 11-річна зірка Netflix
Пішла з життя бразильська акторка та модель Міллена Брандао. Юної зірки серіалу "Симфонія" на Netflix не стало після 13 зупинок серця.
Трагічну звістку повідомили Daily Mail.
Померла Міллена Брандао
Як розповіла мама дівчинки, декілька тижнів тому її донька почала скаржитися на погане самопочуття та втрачати свідомість. В 11-річної акторки з'явилася біль у нозі, сонливість, втрата апетиту та сильний головний біль.
Спершу батьки звернулися до лікарів, які припустили, що у дівчинки лихоманка денге, яка виникає внаслідок укусу комах. Однак стан Міллени погіршувався з кожним днем.
Зрештою юну акторку госпіталізували до однієї з лікарень Сан-Пауло. Під час повторного обстеження лікарі виявили в дівчинки 5-сантиметрову пухлину в мозку.
2 травня життя дівчинки обірвалося після 13 зупинок серця. Однак остаточну причину смерті лікарі досі не встановили.
"Лікарі досі не сказали, що насправді сталося з моєю донькою і що її вбило. У неї траплялися по дві-три зупинки серця на день. Загалом у неї було 13 зупинок серця! Раніше такого ніколи не було", — розповіла журналістам мати Міллени.
Міллена Брандао здобула популярність у Бразилії завдяки своїй модельній кар'єрі — змалечку дівчинка брала участь у рекламі та позувала для різних видань. Згодом юна зірка розпочала свою акторську діяльність та прославилася ролями у серіалі "Симфонія" та "Дитинство Ромео та Джульєтти".
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