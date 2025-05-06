Міллена Брандао померла в 11 років — що відомо

Міллена Брандао. Фото: instagram.com/millenamboficial

Пішла з життя бразильська акторка та модель Міллена Брандао. Юної зірки серіалу "Симфонія" на Netflix не стало після 13 зупинок серця.

Трагічну звістку повідомили Daily Mail.

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Як розповіла мама дівчинки, декілька тижнів тому її донька почала скаржитися на погане самопочуття та втрачати свідомість. В 11-річної акторки з'явилася біль у нозі, сонливість, втрата апетиту та сильний головний біль.

Спершу батьки звернулися до лікарів, які припустили, що у дівчинки лихоманка денге, яка виникає внаслідок укусу комах. Однак стан Міллени погіршувався з кожним днем.

Акторка Міллена Брандао. Фото: instagram.com/millenamboficial

Зрештою юну акторку госпіталізували до однієї з лікарень Сан-Пауло. Під час повторного обстеження лікарі виявили в дівчинки 5-сантиметрову пухлину в мозку.

2 травня життя дівчинки обірвалося після 13 зупинок серця. Однак остаточну причину смерті лікарі досі не встановили.

"Лікарі досі не сказали, що насправді сталося з моєю донькою і що її вбило. У неї траплялися по дві-три зупинки серця на день. Загалом у неї було 13 зупинок серця! Раніше такого ніколи не було", — розповіла журналістам мати Міллени.

Міллена Брандао здобула популярність у Бразилії завдяки своїй модельній кар'єрі — змалечку дівчинка брала участь у рекламі та позувала для різних видань. Згодом юна зірка розпочала свою акторську діяльність та прославилася ролями у серіалі "Симфонія" та "Дитинство Ромео та Джульєтти".

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