Миллена Брандао умерла в 11 лет — что известно

Внезапно ушла из жизни 11-летняя звезда Netflix
Ушла из жизни бразильская актриса и модель Миллена Брандао. Юной звезды сериала "Симфония" на Netflix не стало после 13 остановок сердца.
Трагическое известие сообщили Daily Mail.
Умерла Миллена Брандао
Как рассказала мама девочки, несколько недель назад ее дочь начала жаловаться на плохое самочувствие и терять сознание. У 11-летней актрисы появилась боль в ноге, сонливость, потеря аппетита и сильная головная боль.
Сначала родители обратились к врачам, которые предположили, что у девочки лихорадка денге, которая возникает в результате укуса насекомых. Однако состояние Миллены ухудшалось с каждым днем.
В конце концов юную актрису госпитализировали в одну из больниц Сан-Пауло. Во время повторного обследования врача обнаружили у девочки 5-сантиметровую опухоль в мозге.
2 мая жизнь девочки оборвалась после 13 остановок сердца. Однако окончательную причину смерти врачи до сих пор не установили.
"Врачи до сих пор не сказали, что на самом деле произошло с моей дочерью и что ее убило. У нее случались по две-три остановки сердца в день. Всего у нее было 13 остановок сердца! Раньше такого никогда не было", — рассказала журналистам мать Миллены.
Миллена Брандао получила известность в Бразилии благодаря своей модельной карьере — с детства девочка участвовала в рекламе и позировала для различных изданий. Впоследствии, юная звезда начала свою актерскую деятельность и прославилась ролями в сериале "Симфония" и "Детство Ромео и Джульетты".
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