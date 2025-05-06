Миллена Брандао умерла в 11 лет — что известно

Миллена Брандао. Фото: instagram.com/millenamboficial

Ушла из жизни бразильская актриса и модель Миллена Брандао. Юной звезды сериала "Симфония" на Netflix не стало после 13 остановок сердца.

Трагическое известие сообщили Daily Mail.

Реклама

Читайте также:

Умерла Миллена Брандао

Как рассказала мама девочки, несколько недель назад ее дочь начала жаловаться на плохое самочувствие и терять сознание. У 11-летней актрисы появилась боль в ноге, сонливость, потеря аппетита и сильная головная боль.

Сначала родители обратились к врачам, которые предположили, что у девочки лихорадка денге, которая возникает в результате укуса насекомых. Однако состояние Миллены ухудшалось с каждым днем.

Актриса Миллена Брандао. Фото: instagram.com/millenamboficial

В конце концов юную актрису госпитализировали в одну из больниц Сан-Пауло. Во время повторного обследования врача обнаружили у девочки 5-сантиметровую опухоль в мозге.

2 мая жизнь девочки оборвалась после 13 остановок сердца. Однако окончательную причину смерти врачи до сих пор не установили.

"Врачи до сих пор не сказали, что на самом деле произошло с моей дочерью и что ее убило. У нее случались по две-три остановки сердца в день. Всего у нее было 13 остановок сердца! Раньше такого никогда не было", — рассказала журналистам мать Миллены.

Миллена Брандао получила известность в Бразилии благодаря своей модельной карьере — с детства девочка участвовала в рекламе и позировала для различных изданий. Впоследствии, юная звезда начала свою актерскую деятельность и прославилась ролями в сериале "Симфония" и "Детство Ромео и Джульетты".

Напомним, режиссер "Довбуша" рассказал о потерях среди кинокоманды. Также в результате ранения на фронте погиб известный украинский юморист.