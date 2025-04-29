Дванадцять членів команди "Довбуш" зникли безвісти — ексклюзив

Український кінорежисер Олесь Санін. Фото: Новини.LIVE

Український кінорежисер Олесь Санін розповів, що втрат серед його кінокоманди стало ще більше. Вже шестеро людей загинули на фронті, більше десятка — зниклі безвісти.

Про це режисер розповів журналістці Новини.LIVE Анні Сірик.

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Режисер "Довбуша" Олесь Санін знову повідомив трагічну звістку. Втрат серед кіноспільности стало більше — шестеро загинули, ще 12 — зниклі безвісти. Раніше режисер розповідав, що близько 70 його колег стали на захист країни.

"Вже шість тих, кого ми знаємо,немає. Може і більше, тому що по багатьох новин немає. У нас 12 зі списку титрів знімальної групи зникли безвісти, але частину з них навіть немає серед списку обміну полонених, ми не знаємо, де вони", — заявив Санін.

Зі слів режисера, поки Україна вимушено втрачає своїх найкращих кінофахівців на фронті, Росія лише накопичує сили пропаганди. Ворог використовує фестивалі та міжнародні покази для поширення свого викривленого бачення війни.

"Росія витрачає мільярди доларів. Вона просуває своїх агентів зараз на всіх кінематографічних майданчиках світу. Вони фінансують проєкти російські, неросійські і так далі. І всі їхні "консерви", які тут завжди були, які працювали проти українського держави, вони продовжують зараз працювати. У нас зараз продакшени озвучують фільми російською мовою. Кажуть, що це замовлення Грузії для Киргизстану. Це вийшло з історії моралі, етики, законності й всього іншого. Це влада величезних грошей. Держава, яка почала проти нас війну, продовжує її, і кіно мусить дати цей опір, надію людям, щоб працювати. Ми готові, але нам треба активна підтримка держави", — наголосив Санін.

Нагадаємо, український продакш потрапив у скандал через дублювання фільму "Minecraft" російською мовою. Також режисер Тарас Ткаченко мобілізувався та став на захист України.