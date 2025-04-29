Двенадцать членов команды "Довбуш" пропали без вести — эксклюзив

Мы не знаем, где они — еще больше потерь среди команды "Довбуш"
Украинский кинорежиссер Олесь Санин рассказал, что потерь среди его кинокоманды стало еще больше. Уже шесть человек погибли на фронте, более десятка — пропавшие без вести.
Об этом режиссер рассказал журналистке Новини.LIVE Анне Сирык.
Двенадцать членов команды "Довбуш" пропали без вести
Режиссер "Довбуша" Олесь Санин снова сообщил трагическую весть. Потерь среди киносообщества стало больше — шестеро погибли, еще 12 — пропавшие без вести. Ранее режиссер рассказывал, что около 70 его коллег стали на защиту страны.
"Уже шесть тех, кого мы знаем, нет. Может и больше, потому что по многим новостей нет. У нас 12 из списка титров съемочной группы пропали без вести, но часть из них даже нет среди списка обмена пленных, мы не знаем, где они", — заявил Санин.
По словам режиссера, пока Украина вынужденно теряет своих лучших киноспециалистов на фронте, Россия только накапливает силы пропаганды. Враг использует фестивали и международные показы для распространения своего искаженного видения войны.
"Россия тратит миллиарды долларов. Она продвигает своих агентов сейчас на всех кинематографических площадках мира. Они финансируют проекты российские, нероссийськие и так далее. И все их "консервы", которые здесь всегда были, которые работали против украинского государства, они продолжают сейчас работать. У нас сейчас продакшены озвучивают фильмы на русском языке. Говорят, что это заказ Грузии для Кыргызстана. Это вышло из истории морали, этики, законности и всего остального. Это власть огромных денег. Государство, которое начало против нас войну, продолжает ее, и кино должно дать это сопротивление, надежду людям, чтобы работать. Мы готовы, но нам нужна активная поддержка государства", — подчеркнул Санин.
Напомним, украинский продакшн попал в скандал из-за дублирования фильма "Minecraft" на русском языке. Также режиссер Тарас Ткаченко мобилизовался и стал на защиту Украины.
Читайте Новини.LIVE!