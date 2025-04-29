Двенадцать членов команды "Довбуш" пропали без вести — эксклюзив

Украинский кинорежиссер Олесь Санин. Фото: Новини.LIVE

Украинский кинорежиссер Олесь Санин рассказал, что потерь среди его кинокоманды стало еще больше. Уже шесть человек погибли на фронте, более десятка — пропавшие без вести.

Об этом режиссер рассказал журналистке Новини.LIVE Анне Сирык.

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Режиссер "Довбуша" Олесь Санин снова сообщил трагическую весть. Потерь среди киносообщества стало больше — шестеро погибли, еще 12 — пропавшие без вести. Ранее режиссер рассказывал, что около 70 его коллег стали на защиту страны.

"Уже шесть тех, кого мы знаем, нет. Может и больше, потому что по многим новостей нет. У нас 12 из списка титров съемочной группы пропали без вести, но часть из них даже нет среди списка обмена пленных, мы не знаем, где они", — заявил Санин.

По словам режиссера, пока Украина вынужденно теряет своих лучших киноспециалистов на фронте, Россия только накапливает силы пропаганды. Враг использует фестивали и международные показы для распространения своего искаженного видения войны.

"Россия тратит миллиарды долларов. Она продвигает своих агентов сейчас на всех кинематографических площадках мира. Они финансируют проекты российские, нероссийськие и так далее. И все их "консервы", которые здесь всегда были, которые работали против украинского государства, они продолжают сейчас работать. У нас сейчас продакшены озвучивают фильмы на русском языке. Говорят, что это заказ Грузии для Кыргызстана. Это вышло из истории морали, этики, законности и всего остального. Это власть огромных денег. Государство, которое начало против нас войну, продолжает ее, и кино должно дать это сопротивление, надежду людям, чтобы работать. Мы готовы, но нам нужна активная поддержка государства", — подчеркнул Санин.

Напомним, украинский продакшн попал в скандал из-за дублирования фильма "Minecraft" на русском языке. Также режиссер Тарас Ткаченко мобилизовался и стал на защиту Украины.