Джеймс Фоули умер — причина смерти режиссера

Джеймс Фоули. Фото: скриншот

Ушел из жизни американский режиссер Джеймс Фоули, известный своей работой над клипами Мадонны, "Карточным домиком" и сиквелами "50 оттенков серого". Ему был 71 год.

Трагическое известие сообщило издание Hollywood Reporter.

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Жизнь режиссера оборвалась в начале этой недели. Как сообщили в СМИ, Фоули "мирно умер во сне" в своем доме в Лос-Анджелесе.

71-летний кинематографист долгое время боролся с раком мозга, но, к сожалению, болезнь победила.

Фоули дебютировал в кино в 1984-м году и успел поработать с самыми яркими представителями Голливуда - Аль Пачино, Брюсом Уиллисом, Шоном Пенном, Марком Уолбергом и другими. А также с певицей Мадонной, для которой сделал клипы на песни "Papa Don't Preach", "Live to Tell" и "True Blue".

Режиссер известен своими фильмами "Идеальный незнакомец", "Кто эта девочка", "Американцы", а также сиквелами фильма "50 оттенков серого" - "На пятьдесят оттенков темнее" и "Пятьдесят оттенков свободы". Кроме того, Фоули снял 12 эпизодов сериала "Карточный домик" и один из эпизодов "Твин Пикса".

Напомним, на днях внезапно ушла из жизни 11-летняя звезда сериалов на Netflix. А также в результате ранения на фронте умер известный украинский комик.