Джо Дон Бейкер умер — что известно

Джо Дон Бейкер. Фото: кадр из фильма "Мыс страха"

Ушел из жизни известный американский актер Джо Дон Бейкер. Звезды боевиков не стало в возрасте 89 лет.

Трагическое известие сообщило издание The Guardian.

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Умер Джо Дон Бейкер

Актер ушел из жизни еще 7 мая, однако о его смерти стало известно лишь 15 мая. Семья Бейкера подтвердила журналистам трагическое известие, но не стала вдаваться в подробности и сообщать причину смерти актера.

"Джо Дон был образцом доброты и щедрости. В течение своей жизни Джо Дон коснулся многих жизней своей теплотой и сочувствием, оставив неизгладимый след у всех, кому посчастливилось его знать. 11 лет брака Джо Дона не дали потомства. У него остались родственники в родном Гросбеке, которые вечно будут хранить его память. Его оплакивает небольшой, но очень близкий круг друзей, которые будут вечно скучать по нему", — вспоминают актера в некрологе.

Бейкер прославился благодаря своим ролям в боевиках. Номинант на премию BAFTA TV Award запомнился участием в фильмах "Монго снова в городе", "Дикие путешественники", "Мад". А также он сыграл в трех лента "бондианы" — роль Брэда Уитакера в "Искрах из глаз" и Джека Уэйда в фильмах "Золотой глаз" и "Завтра не умрет никогда".

Джо Дон Бейкер в фильме "Искры из глаз". Фото: IMDb

Напомним, ушел из жизни режиссер Джеймс Фоли, который снял "Карточный домик" и сиквелы "50 оттенков серого".

Также стало известно, что на фронте погиб актер и ведущий Максим Нелипа.